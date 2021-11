Uma jovem de 25 anos morreu após uma colisão entre a motoneta que era conduzida por ela e uma Pick Up Fiat Toro, na noite do domingo (21), na Rodovia 387, próximo da ponte do Rio Palmeiras em Espigão do Oeste. A condutora da motoneta Honda Pop identificada por Kassia Martendal, que teve fraturas expostas nas pernas e em outras partes do corpo, morreu no local.

Conforme informações do site Pimenta Virtual, a motoneta seguia sentido Pimenta Bueno a Espigão do Oeste e a Pick Up Fiat Toro, que também era conduzida por uma mulher, quando por motivos ainda desconhecidos, acabaram colidindo.

Após a colisão, a condutora da moto morreu no local, antes da chegada do socorro. Já a motorista da Pick Up passou mal e precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Após o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Técnico-Cientifica, o corpo de Kassia Martendal foi entregue à funerária de plantão.