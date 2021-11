Um pintor executado a tiros no início da noite desta terça-feira, 23, no entroncamento da Rua 116-02 com a Avenida Perimetral, no bairro União, em Vilhena, havia completado 27 anos no último domingo, 21.

Identificado como Fabio Dourado Fernandes, o jovem, que foi emboscado por atiradores que também estavam de carro, trabalhava como pintor e havia se mudado para Vilhena há poucos dias.

Ao todo, cerca de 20 tiros acertaram o veículo e 15 em Fábio, porém, a perícia recolheu quase 40 cartuchos deflagrados no local.

Até o momento não se sabe o que teria motivado o crime, que tirou a vida de Fábio apenas 2 dias depois de seu aniversário.