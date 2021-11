Em menos de 5 horas que um jovem foi executado e uma mulher baleada em uma casa localizada no bairro São Gerônimo, mais um homem foi assassinado a tiros dentro de um veículo, no entroncamento da rua 116-02 com a Avenida Perimetral, em Vilhena.

As primeiras informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia dão conta de quê o motorista d e um veículo Polo foi interceptado por outro carro e um dos ocupantes efetuou cerca de 16 disparos de pistola 380 em sua direção.

Após executarem a vítima ainda dentro do carro, o atirador e o motorista fugiram tomando rumo ignorado.

A reportagem do site teve acesso a um vídeo que mostra a porta do motorista crivada de balas.

A polícia militar e a perícia técnica já estão no local e realizam os trabalhos de praxe para a liberação do corpo.