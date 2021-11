O Extra de Rondônia levantou informações de que o jovem Francisco Claudencio Mendes Moreira, de 26 anos, que foi morto a tiros na tarde de terça-feira, 23, durante uma confraternização realizada em uma casa situada na Rua Mangabeiras, no bairro São Gerônimo, em Vilhena, já vinha sofrendo ameaças de morte e teria emprestado uma carabina calibre 22 de um amigo, que estava no local na hora do crime.

De acordo com o apurado pela reportagem do site, um amigo de Francisco, que trabalha como motorista de aplicativo e que estava no local no momento do crime, teria lhe emprestado a referida arma de fogo no dia anterior, devido a vítima ter informado que vinha sendo ameaçado.

Apesar de possuir um revólver calibre 38, Francisco pediu ajuda ao amigo, pois tinha empenhorado sua arma e precisava se defender.

Ja na tarde do crime, o dono da carabina foi convidado pela esposa de Francisco para um churrasco, onde lhe apresentaria a jovem Keila Batista, que tambem foi atinguda por um dos disparos na região da clavícula.

Enquanto estava na varanda, as testemunhas ouviram um grito de alerta de Francisco e ao se levantarem, avistaram 2 homens dentro da casa, estando um deles lhe apontando uma arma de fogo.

Ao ouvir o primeiro disparo, o amigo de Francisco correu e se escondeu em um terreno baldio e ao retornar ao local após a fuga dos assassinos, soube que o amigo estava morto e Keila tinha sido baleada e socorrida por populares ao hospital.

Na casa a Polícia Militar encontrou munições de calibre 38 e 22 de propriedade da vítima.