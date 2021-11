A prefeitura publicou, nesta quinta-feira, 25, o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de profissionais de Saúde em Cacoal.

As inscrições iniciam na segunda-feira, 29, tendo por objetivo a contratação de técnicos de enfermagem, enfermeiro, médico clínico geral, médico anestesista, médico neurologista, médico do trabalho, médico obstetra, médico ortopedista, médico pediatra, médico psiquiatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e psicólogo.

São cargos temporários por excepcional interesse público e a remuneração vai de R$ 1.786,00 a R$ 11.733,00.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, que promove o processo simplificado em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, esse processo seletivo se faz necessário em razão da carência de profissionais para a área de saúde.

As contratações serão realizadas para atender emergências e todos os atos administrativos do teste seletivo serão publicados no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia (AROM), no endereço www.diariomunicipal.com.br/arom, no Portal de Cacoal, RO no site www.cacoal.ro.gov.br e portal transparência www.transparencia.cacoal.ro.gov.br, da prefeitura de Cacoal.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deverá atender os requisitos dispostos no edital, efetuar a inscrição no site www.cacoal.ro.gov.br e seguir com as etapas de inscrição e providência dos documentos do currículo. No ato da inscrição, o candidato deverá especificar o cargo pretendido, não havendo possibilidade de mudanças após efetivada a inscrição.

Leia o edital completo AQUI e AQUI