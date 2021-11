O deputado Chrisóstomo, líder da Frente Parlamentar Brasil-Bolívia, irá presidir audiência pública nesta sexta-feira, 26, às 09h00 em Guajará Mirim.

O Ministro das Relações Exteriores e Diretor do Departamento de América do Sul, João Marcelo Galvão de Queiroz já é presença confirmada na Audiência Pública que ocorrerá em Guajará Mirim nesta sexta-feira, 26.

Esta audiência Pública será para tratar de vários temas que interessam a integração entre Brasil e Bolívia, em especial a Guajará Mirim, Guayaramerín e várias cidades da região dos dois países.

Nesta audiência será tratado vários assuntos, entre eles, A ponte Binacional Brasil-Bolívia que fará a ligação do Brasil passando pelo estado de Rondônia para o Oceano Pacífico, o Comércio Bilateral entre os dois países, a Pavimentação asfáltica da BR 421 que liga Buritis a Nova Mamoré/RO, o turismo na faixa de fronteira nos rios Guaporé/Mamoré, a BR através dos rios Guaporé/Mamoré (1400 km de via navegável para logística), as questões de segurança de fronteiras, a situação atual de área de freeshopping em Guajará-mirim e sua relação com Guayaramerín/Bolívia.

A Audiência Pública terá duração média de 3 horas, programada para o encerramento ao meio-dia. O deputado Chrisóstomo agradece desde já a presença de autoridades internacionais (Boliviana), Brasileiras; Ministro, Deputados, Prefeitos, Vereadores, lideranças em geral e a toda população as que se fizer presente a este ato de suma importância para economia nosso estado e o Brasil.