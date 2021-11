Ao que se apurou, o investigado ao menos em quatro ocasiões agrediu a vítima, mediante tentativa de atropelamento, a perfurou com um canivete, arremessou uma “machadinha” que atingiu gravemente uma das pernas da vítima e atirou um tijolo em sua cabeça, ocasionando também lesões.

A vítima quando inquirida sempre tentou isentar a responsabilidade do investigado, afirmando que tais atos ocorreram de forma acidental.

Percebe-se que há inúmeros casos de violência física e psicológica contra as mulheres e mesmo sendo vítima, as mulherrs não conseguem solicitar ajuda das autoridades competentes, acreditando em eventual mudança de comportamento do parceiro ou mesmo em face da dependência emocional ou financeira, opta por “dar mais uma chance” ao parceiro.

A Polícia Civil de Cerejeiras que a Lei Maria da Penha prevê uma série de institutos que visam proteger a mulher em situação de risco, havendo sucessivas alterações legislativas sobre o tema, em face do alarmante recrudescimento de tais casos.

Na visão do delegado de Polícia Titular da Delegacia de Cerejeiras, Mayckon Pereira, o respeito à mulher deve ser também tratado desde a educação primária, no seio familiar e religioso, como métodos de diminuir a incidência de tais casos e não somente com a utilização de leis nesse sentido.

Convém destacar também que atualmente existe no município de Cerejeiras local sigiloso em que as mulheres vítimas de violência doméstica e seus dependentes podem ser acolhidos enquanto tramita a investigação e ação penal pelos crimes no contexto de violência doméstica.

Os órgãos responsáveis na repressão de tais crimes, colocam a disposição das vítimas os canais de denúncias que podem serem feitas inclusive de forma anônima, tais como 69 3342-2436 (Polícia Civil de Cerejeiras- Whats App), 190 (Polícia Militar), 69 3342-3392 (Ministério Público) e “Dique 100” (Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos).