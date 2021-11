Através das redes sociais, moradores do Barão 1, Barão 2 e Alto dos Parecis demonstram descontentamento com as ruas esburacadas e alagamentos que impossibilitam a trafegabilidade nos referidos bairros de Vilhena.

Eles estão revoltados e cansados com as promessas de políticos que, na época eleitoral, garantem melhorias no bairro, mas a situação continua se arrastando com os problemas mais visíveis nessa temporada de chuvas.

Jonath Michelon, morador do bairro Alto Parecis desde 2016, gravou um vídeo (assista no final da matéria) em que relata o “via crúsis” dos moradores dessa região e faz um convite ao prefeito Eduardo Japonês e vereadores para que “visitem” o bairro.

“Olha que situação que estamos vivendo aqui. Convido os senhores vereadores, senhor prefeito Eduardo Japonês, vir dar um passada por aqui. E podem vir a pé, porque está impossível andar. A situação aqui é cada dia pior. Vamos ver se na época de eleição vocês aparecem para pedir votos e ganhem um banho de barro, bem no meio da cara”, desabafou.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Jonath afirmou que anualmente os moradores pedem cascalhamento das ruas através de ofícios, reuniões, mas a desculpa é sempre a chuva. “Porém, na época da seca, ninguém aparece por aqui pra nada. É muita buraqueira. Sem contar que o SAAE abriu valas e largou de qualquer jeito. Ontem, uma moradora do bairro, que está grávida, disse que não quer sair de casa por medo de perder o filho com tanto buraco que tem no bairro. Só se vê trabalho e manutenção na época de exposição agropecuária, ou seja, tem dois anos que não vemos nada”, reclamou.

