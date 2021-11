No último final de semana, a equipe sub-15 da Asbavi/SiccobCredisul disputou o campeonato estadual no município de Sorriso, no Estado do Mato Grosso (MT).

Após um longo jejum de dois anos sem competir nesta categoria, a Asbavi conseguiu selecionar atletas de suas turmas entre 12 e 15 anos e montou uma equipe para o evento esportivo.

Apesar da grande inexperiência da maioria dos atletas da equipe, que participavam de uma competição pela primeira vez, e com pouco tempo treinando basquete, o coordenador do projeto, Siverlô Meireles, ficou satisfeito com a evolução da equipe durante a competição, que conseguiu apenas uma vitória.

Meireles explicou que o processo de desenvolvimento dos fundamentos do basquete é demorado e que leva pelo menos 2 anos para o domínio correto dos fundamentos iniciais. A competição teve como campeã a equipe da ASB/Sorriso; em segundo lugar ficou Matupa e em terceiro Sinop.

A Asbavi/SiccobCredisul agradeceu aos patrocinadores e apoiadores que ajudaram na disputa.