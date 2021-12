O recurso no valor de R$350 mil que seria utilizado para compra de aparelho de endoscopia será revertido para compra da ambulância e do veículo.

Na manhã de segunda-feira, (29), a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) participou de uma reunião junto com a vereadora professora Vivian Repessold com o secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges para tratar de projetos para melhorar a saúde oferecida à população no município.

Durante a reunião o secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges informou a deputada e a vereadora que o município já está licitando a compra de dois aparelhos de endoscopia, por isso, não precisa de um terceiro aparelho de endoscopia. O secretário de saúde solicitou que a deputada remanejasse o recurso para ser investido na saúde de Vilhena.

Empenhada em trabalhar para melhorar a qualidade da saúde oferecida à população de Vilhena, Rosangela Donadon anunciou durante a reunião que a pedido da vereadora Vivian Repessold o recurso no valor de R$350 mil que sería utilizado para compra de um aparelho de endoscopia será revertido para compra de uma ambulância UTI móvel para transportar os pacientes em estado grave do município no valor de R$240 mil, e também um veículo tipo sedan no valor de R$110 mil para transportar a equipe que trabalha no programa Melhor em Casa que atualmente atende 66 pacientes com cuidados médicos em suas residências.

O secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges agradeceu a deputada por destinar o recurso e ressaltou que a ambulância e o veículo vão contribuir com a saúde do município.

“Estou trabalhando empenhada para contribuir para melhorar a saúde pública oferecida para a população do Cone Sul e por isso vou destinar uma ambulância UTI móvel e veículo para atender a saúde de Vilhena. O recurso no valor de R$350 mil que seria utilizado para compra de aparelho de endoscopia será revertido para compra da ambulância e do veículo”, disse a deputada.