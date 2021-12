Foram identificados como Fernando e Eliezia Machado de Lima, de 39 e 26 anos, donos da empresa Feteccell Assistência Técnica de celulares, localizada em Chupinguaia, as vítimas de uma acidente fatal entre uma carreta e um veículo Corolla, que aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, 03, km 86 da BR-364, próximo ao extinto posto de combustíveis Gaúcho, em Vilhena.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia,Fernando e Eliezia estavam no veículo Corolla, que ficou totalmente destruído, após colidir com uma carreta bitrem carregada com soja.

Com o impacto, os corpos das vítimas, que deixam um casal de filhos ainda crianças, foram lançados para forra do veículo. Já o motorista da carreta, a esposa e a filha, sobreviveram ao acidente apenas com arranhões.

Fernando faz parte da renomada família Machado, que sempre tive empresas no município.