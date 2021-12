O projeto social “Educação Solidária à Caminho da Universidade” concluiu as atividades de 2021 com entrega de certificados aos alunos do Pró-Enem e uma confraternização na noite da última sexta-feira, 03.

O evento aconteceu no auditório e espaço interativo da Faculdade Santo André (FASA) que tem disponibilizado suas dependências para a comunidade vilhenense.

A solenidade de entrega dos certificados foi dirigida pelo presidente da Associação de Moradores dos Setores 8 e 9 e coordenador geral do projeto José Moreira Lima.

Participaram da composição da mesa a diretora da FASA, Flávia Smaniotto e professores, além do secretário municipal de Assistência Social Rafael Nunes Reis, o diretor da escola Maria Arlete Toledo, Rosemar Erdmann, a ex-aluna e Bombeira Civil, Rossy Silva, entre outros convidados.

Durante o evento, o coordenador geral do Pró-Enem, José Moreira Lima, homenageou o fotógrafo David Paul Vargas (im memória) que foi um dos colaboradores do projeto. Em forma de agradecimento, os familiares receberam um certificado como demonstração de gratidão.

De acordo com informações da organização do evento, foram entregues 55 certificados de conclusão do curso Pró-Enem e 252 pessoas prestigiaram a solenidade.

A diretora da FASA em seu discurso deu boas-vindas aos presentes e destacou que a faculdade está de portas abertas para interagir com a sociedade.

“É uma honra para nós da FASA cedermos nosso espaço para a comunidade e nessa ocasião é um privilégio participarmos do encerramento do Pró-Enem deste ano. Esperamos que nos próximos eventos possamos mais uma vez interagir com a Associação de Moradores”, frisou.

Ela aproveitou a oportunidade e ressaltou que a FASA já está com inscrições abertas para os vestibulares de Direito e Pedagogia. “Daremos atenção especial e diferenciada aos alunos que encerram o Pró-Enem e que desejarem fazer um de nossos cursos”, concluiu.

Ao finalizar a solenidade de entrega dos certificados o coordenador geral do projeto José Moreira Lima, agradeceu os participantes, a Prefeitura de Vilhena, e o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente (CMDCA).

Após a entrega dos certificados, todos se dirigiram para o espaço de confraternização, onde a Associação de Moradores serviu um jantar a todos os presentes.

