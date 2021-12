O município de Cabixi foi contemplado com a operação “Aciso”, iniciativa humanitária da Casa Militar, do Governo de Rondônia, juntamente com parceiros.

A ação que começou esta semana com atividades de civismo nas escolas está sendo encerrada com dois dias, sábado (4) e domingo (5), de serviços sociais gratuitos à população.

Na solenidade ocorrida na manhã de sábado, na Escola Estadual José de Anchieta, o governador Marcos Rocha foi representado pelo superintendente de Gestão de Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), Carlos Lopes Silva, que reforçou o compromisso social do Poder Executivo Estadual com a população. “O objetivo é ajudar as pessoas e promover o desenvolvimento do Estado”, assegura.

O coordenador da operação Aciso, major Clodomar Rodrigues, explicou que esta edição marca o retorno da operação Aciso” que esteve suspensa devido a pandemia do coronavírus. “Com orientação do chefe da Casa Militar, coronel Valdemir Carlos de Góes, aproveitamos esse período para estruturar a operação com a aquisições de equipamentos, principalmente para dar suporte para à assistência odontológica”, disse.

Para o planejamento da operação em Cabixi foi realizada visita percussora no município para o levantamento das necessidades da população e estabelecer parcerias. “A prefeitura municipal abraçou a proposta do Governo de Rondônia, e isso contribuiu muito. Até porque o governador orientou que não se trata de uma ação partidária, mas de política pública de governo com o único objetivo de beneficiar a população”, explica o major.

Além disso, moradores da cidade quiseram ser voluntários na ação. “Eles quiseram voluntariamente ajudar. E a operação Aciso é isso, não é só trazer o Estado para a população, é envolver a comunidade nas soluções das demandas. Consideramos a operação Aciso o braço humanitário da Casa Militar, pois leva cada um a enxergar o potencial que tem em fazer o bem. E a visão humanitária e que o Estado do governador é a força motora da operação”.

Cabixi, é um município pequeno, mas considerado importante para o desenvolvimento de Rondônia. No Portal da entrada da cidade, a escultura do peixe já sinaliza uma das potências econômicas da cidade, o turismo de pesca. A cidade fica a um pouco mais de 40 quilômetros do rio Guaporé e cerca de seis quilômetros do rio Cabixi. As pousadas na região atraem turistas do Brasil e estrangeiros.

O prefeito Izael Dias ainda destacou que o município também é forte na produção agrícola, tendo um dos solos mais fortes e férteis de Rondônia, e destaca-se também na produção de leite. “É uma cidade muito agradável, tem uma população acolhedora, muito bom para se viver, nós o consideramos um pedacinho do Paraíso. Um paraíso das águas. Somos felizes demais aqui”, afirma.

O prefeito disse ainda que a operação Aciso foi recebida com gratidão pela população. “Ficamos muito felizes com os trabalhos desenvolvidos, com várias ações para Cabixi. E nós colocamos nossas secretárias à disposição, especialmente da Saúde, Educação e Assistências Social. Eu só tenho a agradecer ao Governo de Rondônia. Não tem nada mais satisfatório para um gestor que atender a população. E a operação Aciso cuida das pessoas, os torna mais felizes”.

SERVIÇOS

Uma das maiores deficiências de Cabixi, o tratamento odontológico, fez parte da oferta de serviço da operação Aciso por meio de parceria com o Instituto Kaleo. “O povo da cidade já está há alguns anos sem atendimento odontológico, havia uma carência desse serviço. E com a operação vamos conseguir dar essa ajuda para à população”, afirma major Rodrigues.

O Instituto Kaleo montou consultório odontológico com oferta de procedimentos de baixa a alta complexidade. “Já temos essa parceria com o Estado de Rondônia desde 2017. Estamos dessa vez com cerca de 30 voluntários da área odontológica, dividida em núcleos operacionais que vão desde a prevenção a solutiva, que inclui cirurgias. Foram montados oito consultórios odontológicos”, afirma o presidente do Instituto Kaleo, Edson Modesto.

“Fico muito grata de servir só pelo prazer de fazer o bem às pessoas que necessitam usando o dom que a gente ama fazer”, conta a estudante do 6º período de Odontologia, Isadora Ruiz, voluntária do instituto.

Grata também ficou a produtora rural, Vanilza Rosa que juntos com os filhos recebeu tratamento odontológico. A filha dela, Natália, por exemplo, teve na operação Aciso a primeira oportunidade de receber esse tipo de serviço. “Quero agradecer por essas ações que trouxeram para o município. Já estava precisando faz tempo desse serviço”

Outro que também buscou atendimento odontológico foi o autônomo Walter Brás. “É uma ação muito importante, pois traz até a gente um serviço que era a nossa necessidade”.

EMISSÃO DE DOCUMENTOS

A Sugesp realizou a emissão de documentos por meio do “Tudo Aqui”. “Ofertamos à comunidade a emissão do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Certidão de Nascimento, Carteira de Trabalho, passe livre ao idoso e portador de necessidades especiais. São documentos que as pessoas necessitam para exercer a cidadania”, afirma o superintendente.

A aposentada Esmeralda Gomes, 61 anos, aproveitou a operação para adquirir o Passe Livre ao Idoso, e o motivo é muito especial. “Quero ir para Minas Gerais rever meus familiares, que não vejo desde que sai de lá, isso já tem 50 anos”, revela.

ASSISTÊNCIA À GESTANTES

A Secretaria Estadual de Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) fez a entrega de kits do “Mamãe Cheguei”. “Estamos integrando a operação Aciso, pois por orientação da secretária da Seas, Luana Rocha, é importante estarmos juntos com as demais secretarias na oferta de serviços sociais à população. E hoje, teve a entrega de dez kits para as mamães, benefício que faz parte do programa”, afirma o diretor técnico da Seas, Bruno Vinicius Fontinelle Benitez Afonso.

“Foi muito legal, eu gostei. Indicaria o programa e gostaria que todas as mulheres tivessem a oportunidade de participar. E o kit ajudou muito, gostei de tudo, veio em um bom momento”, disse Aparecida Gomes Ferreira.

“Gostei muito de participar, fui muito bem tratada pela equipe. Essa é a minha segunda gestação, e aprendi bastante coisas novas com o programa. No kit veio muita coisa e me ajudou, pois eu não tinha banheira e nem os lencinhos”, relata Kelin Martins Gomes.

“Foi ótimo participar, aprendi muita coisa. Gostei de todas as palestras e curso. O kit foi muito bem-vindo, não tinha muitas roupinhas e banheira, e com o kit pude completar o enxoval do meu bebê”, conta Poliana da Silva Antunes.

PÚBLICO RURAL

A Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) levou as políticas públicas para à população rural. De acordo com o gerente da Emater, em Cabixi, Eliandro Benini, a instituição ofertou o serviço de auxílio no processo de previdência social, especialmente a aposentadoria rural e também na orientação quanto ao crédito rural.

O extensionista social, Aparecido Gomes, destaca a satisfação de contribuir com as atividades desenvolvidas no local. “É muito bom estarmos atendendo os produtores rurais com diversos serviços, a exemplo do processo de aposentadoria e o auxílio-maternidade rural”.

A produtora rural Raquel Silva, que é mãe de gêmeas aproveitou a ação para solicitar o auxílio-maternidade rural.” Com a Emater esse serviço fica mais fácil e concentrado, não precisamos ir a outro lugar”, avalia.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Rondônia esteve no local e apresentou a importância da educação de trânsito. “Hoje estamos com algumas atividades lúdicas, na parte da educação no trânsito, assim como alguns serviços de consultas de habilitação e veículos para os condutores. Essa ação é muito importante, porque precisamos cada vez mais levar as ações do Detran aos 52 municípios do Estado, principalmente, no que diz respeito a parte da educação no trânsito, que é uma vertente importante de atuação do órgão. É necessário também levarmos isso para a sociedade, trazendo conscientização a nossas crianças e condutores, para que possamos tornar o trânsito mais seguro”, afirma o diretor-geral do Detran Paulo Ferreira de Almeida.

PRESTAÇÃO DE SOCORRO

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) realizou exposições e oficinas. “Estamos mostrado o Corpo de Bombeiros para à população, especialmente para crianças e adolescentes que se identificam com essa profissão. São várias oficinas com temas como: primeiros socorros, combate a incêndio e atendimento pré-hospitalar”, disse o sargento Jorge Aparecido Amorim, do 2º SGBM.