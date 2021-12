A deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT), acompanhou nesta semana o serviço de pavimentação asfáltica realizado no município de Colorado do Oeste.

A obra de pavimentação asfáltica está sendo realizada graças a uma emenda parlamentar destinada por Rosangela Donadon no valor R$2.769.495,93 para melhorar a infraestrutura através da pavimentação asfáltica das ruas e avenidas de Colorado do Oeste.

Rosangela Donadon detalhou as vias que serão pavimentadas, entre elas Avenida Trombetas (trechos entre as Ruas Potiguara e Tupinambás), Rua Potiguara, Rua Humaitá, Rua Guarani, Rua Tapuias, Rua Nuaruaques, Rua Gês, Rua Tupinambás (trechos entre as Avenidas Trombetas e Juruá).

Rosangela Donadon conversou com o pioneiro Adão Ramalho dos Santos que afirmou que a obra é a realização de um sonho antigo dele.

“Moro em Colorado há 29 anos e fico muito feliz em ver essa obra acontecendo. Agradeço a deputada Rosangela Donadon por destinar o recurso e ao prefeito por fazer o serviço quem ganha com isso é a comunidade de Colorado”, disse Adão Ramalho que é morador da Avenida Trombeta.

Rosangela Donadon destacou as obras de pavimentação asfáltica da avenida vai contribuir para melhorar a qualidade de vida da população.

“Estou muito feliz em contribuir com o desenvolvimento do município de Colorado do Oeste e agradeço ao prefeito professor Ribamar e aos vereadores Baiano Leiteiro, Bula Spanhol e Fabão da Baú Flex pela parceria. Investir em asfalto é investir em qualidade de vida, e fico muito feliz em trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população de Colorado do Oeste”, finalizou a deputada.