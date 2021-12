Numa live realizada na última quarta-feira, 8, o ex-vereador Jabá Moreira relacionou o aumento dos números de casos da Covid em Cacoal com a realização de grandes eventos na cidade.

Ele também insinuou que pode ter ocorrido algum tipo de pagamento de propina para a liberação de eventos de grande porte. E aconselhou o prefeito Adailton Fúria (PSB) a não promover festas de final de ano na cidade por medida de segurança sanitária.

Na avaliação dele, a “pisada de bola” do prefeito com relação ao controle da pandemia começou ainda em outubro, com a realização de evento do Dia das Crianças, e desde então a crise sanitária provocada no setor só vem se agravando.

Jabá insinua também que outras realizações, como o show de Gustavo Lima e a Exponorte apenas beneficiam um empresário em detrimento da população, e que teria ouvido de uma pessoa que o promotor de tais eventos andou comentando após sair de uma reunião na prefeitura que tinha ido “levar a pacoteira”, dando a entender que pode ter havido pagamento de propina e corrupção para a liberação dos eventos.

Ele também avalia que o prefeito e está dando mau-exemplo à população, ao deixar de usar máscara, algo que estimula a disseminação da doença.

O ex-vereador questiona a relação do prefeito com o empresário que promove eventos, aconselha Fùria a não ficar seguindo o modelo do presidente Jair Bolsonaro com relação à pandemia, e sugere o cancelamento de grandes eventos neste final do ano como medida de contenção à disseminação da doença.

