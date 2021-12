A Polícia Civil (PC) de Cacoal cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor de Reinaldo P. C., de 38 anos, que confessou ter assassinado as vítimas Josiel dos Santos e Marcos Conceição Ribeiro. Crime ocorreu no último dia 8, bairro Habitar Brasil, em Cacoal.

No final da tarde de quinta-feira, 9, a polícia conduziu o suspeito a delegacia, onde durante depoimento à delegada Erica Demarchi, confessou ter assassinado os dois rapazes.

Conforme o suspeito, a motivação do crime seria por conta que as vítimas teriam ofendido a honra de sua família e devido a isso, assassinou a primeira vítima com dois golpes de canivete na região do peito, sendo, que um dos golpes acertou o coração, já a segunda vítima foi golpeado com uma foice na região da cabeça.

A delegada acredita que a motivação do crime tenha sido por ciúmes, pois a residência onde ocorreu o crime reside a ex-companheira do criminoso, que mesmo após 12 anos separados, continua a persegui-la.

Devido à gravidade dos fatos, Erica Demarchi solicitou mandado de prisão preventiva contra o suspeito, o que foi acatado pela justiça, e na manhã desta sexta-feira, 10, foi cumprida a prisão de Reinaldo.

O infrator foi enquadrado no crime de duplo homicídio qualificado por motivo torpe, por não da oportunidade de defesa a nenhuma das vítimas.