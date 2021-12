O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), confirmou nesta terça-feira, 14, a construção de uma nova ponte sobre o Rio Canário, no Município de Chupinguaia, a ponte será construída com estrutura de ferro, é a primeira de uma série de pontes que serão construídos no Cone Sul e no Estado de Rondônia.

A construção da nova ponte de ferro sobre o Rio Canário, já está a caminho, que é uma das principais demandas da população chupinguiense e recebe investimentos do Governo de Estado através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER)

O deputado Luizinho ressaltou a indicação para a construção da nova ponte, que vai atender o anseio da população de Chupinguaia, projetos que beneficiarão os moradores do município e região.

“Estamos anunciando o início da construção da nova ponte, além dos investimentos que, sistematicamente, têm acontecido ao longo dos anos”, disse.

Goebel enfatizou que a ponte sobre o Rio Canário desafogará o trânsito e garantirá mais segurança para ao agricultores e a população . “O que proporcionará uma mobilidade rural muito melhor”.