O número é de assustar, pelo que representa de perigo ao trânsito e à sociedade como um todo.

Numa blitz do Detran, realizada na semana passada, em Porto Velho, 56 por cento dos motoristas de carros abordados foram autuados pela Lei Seca.

Ou seja, mais de um em cada dois motoristas tinha bebido demais ou estava dirigindo sob o que a lei chama de “substâncias psicoativas, que determine dependência”, todas enquadradas como crimes graves no trânsito.

A Blitz do Detran foi realizada nesta semana passada, na avenida Amazonas e contou com a participação de grande número de agentes de trânsito de Porto Velho como de outras cidades. Segundo o coordenador da Operação Lei Seca no Estado.

Welton Ribeiro Nunes, quase quatro dezenas de agentes participaram da grande operação. O resultado deixou as autoridades bastante preocupadas, porque ela retrata uma situação nacional. Embora o total de motoristas flagrados dirigindo depois de beber tenha diminuído, em números gerais, em todo o país, o total de acidentes e de mortes tem crescido.

O uso ilegal de bebidas alcoólicas, para quem vai dirigir, é um dos maiores motivos de acidentes e vidas perdidas em ruas, avenidas, rodovias estaduais e rodovias federais em todo o Brasil. Os outros dois são: alta velocidade e, ainda, o desrespeito à sinalização. Ribeiro Nunes comentou o assunto: “as pessoas sob efeito alcoólico acham que estão com os reflexos e reações normais. Essa falsa sensação de bem estar e leveza é causada pelo álcool, que leva ao excesso de confiança e a pessoa perde a noção do perigo. O resultado é sempre desastroso, ocasionando graves acidentes com mortes ou deixando pessoas com sequelas por um longo período ou para a vida toda”.

Implantada há quase 40 anos, no Brasil e em pelo menos mais 32 países, a tolerância zero para o álcool tem projeto contínuo em Rondônia desde 2012. Nos últimos anos, o total de acidentes de trânsito têm caído, mas o de mortes não. O trânsito matou 378 pessoas em 2019 e 417 em 2020. Os números deste ano ainda não estão fechados. Para se ter ideia do enorme perigo que é dirigir depois de beber, vamos a alguns números: em 2019, por exemplo, 18 por cento dos condutores alcoolizados se acidentaram.

Os dados referentes a São Paulo, são bem diferentes. Estudo de setembro deste ano, aponta: há suspeita de que, entre todos os acidentes registrados no Estado mais populoso do país, 42 por cento tiveram suspeito de que pelo menos um dos envolvidos tivesse ingerido álcool antes de dirigir. Enfim, nesta época do ano, de festas (mesmo na pandemia) e muita bebida, os cuidados precisam ser redobrados. E o Detran, com sua turma toda, têm mesmo que ir para as ruas, à busca dos irresponsáveis que enchem a cara antes de sair pelas ruas, correndo o risco de matar e morrer.

DIA DE DECISÃO PARA O PL, QUE DEVE ANUNCIAR MARCOS ROGÉRIO COMO SEU COMANDANTE NO ESTADO

A terça-feira pode ser dia decisivo para as questões que envolvem a sucessão estadual. Uma reunião entre o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto e o presidente regional, o ex-deputado federal Luiz Cláudio da Agricultura, pode definir toda a situação do PL no Estado. A tendência é de que Luiz Cláudio seja informado de que o partido, em Rondônia, passará para as mãos do senador Marcos Rogério, que, obviamente, será o nome do partido para a disputa pelo Paláscio Rio Madeira/CPA. Luiz Cláudio é aliado de primeira hora do ex-governador Ivo Cassol e, certamente, estará ao lado do seu parceiro na disputa do ano que vem. Não se sabe, caso se concretize que o comando do PL passe para as mãos de Marcos Rogério, qual o caminho que o ex-deputado seguirá. Com a mudança, prevista para a terça-feira, começa a se desenha o quadro de candidatos ao Governo no ano que vem. Pelo menos quatro nomes quentes devem estar na disputa: Marcos Rocha, Marcos Rogério, Confúcio Moura e Ivo Cassol.

FORMAÇÃO DAS CHAPAS E A BUSCA PELOS VICES: A PROCURA CONTINUA

Quem serão os vices, caso os quatro nomes mais fortes na disputa pelo governo de Rondônia se concretizem? Marcos Rocha ainda não definiu se a dobradinha para 2022 será mantida com seu atual vice, o empresário de Rolim de Moura, Zé Jodan. Como Rocha está à frente do União Brasil, seu chefe da Casa Civil e secretário geral, Júnior Gonçalves, está costurando uma série de conversas com lideranças de peso, antes de bater o martelo. Marcos Rogério estaria conversando com o grupo político do prefeito Hildon Chaves, para indicação do nome do vice de sua chapa. A primeira dama, Ieda Chaves, seria o nome preferido do senador, ao menos neste momento.

Confúcio Moura, cada vez mais candidato, estaria também pensando em várias alternativas. O que se sabe é que ele teve, dias atrás, uma longa conversa com seu companheiro de partido, o ex-presidente da Assembleia, Maurão de Carvalho. Sairia daí uma chapa puro sangue? Já Ivo Cassol já teria um nome quentíssimo para uma eventual parceria. Só o que se sabe é que o possível vice seria da Capital do Estado. Não há qualquer outra informação. Enfim, em meados do ano que vem, teremos todas as respostas.

CERTIFICADO DE VACINAS: CABE AO “PODER MODERADOR” DECIDIR TAMBÉM SOBRE ISSO?

Mais uma vez, o STF toma medida que pouco tem a ver com a Constituição, acatando pedido de um partido político para obrigar quem chega ao Brasil, apresentar cerficado de vacina. Apropriando-se do título de “poder moderador”, que se autoentitulou, o STF mantém –se firme no propósito de ser uma extensão político-partidária, coisa que jamais havia feito em toda a sua existência, mas que implantou recentemente, desde que novo governo assumiu o comando do país. Pode-se discutir exaustivamente se os certificados de vacina podem ou não serem obrigatórios.

As decisões devem partir dos órgãos que comandam a saúde pública, dos Estados e das Prefeituras. Mas, como os ministros do Supremo decidiram se envolver em qualquer tema nacional e os partidos de esquerda já sentiram que, perdendo no voto, no Congresso, têm no nosso principal tribunal um parceiro que não falha, aí virou isso que virou. Até quando isso vai continuar, não se sabe. O que se sabe, contudo, é que a verdadeira democracia continua correndo sério risco, no nosso país.

MÉDICA DO TRATAMENTO PRECOCE, QUE FEZ SUCESSO NA NOSSA TV, ANUNCIA DISPUTA AO SENADO

Uma das vozes mais combativas contra os que apregoam que quem estava acometido da Covid deveria esperar até estar com falta de ar e com a doença já em estado mais grave, para só então procurar se tratar, a dra. Raíssa Soares, da cidade baiana de Porto Seguro, decidiu ingressar na política. Ela foi uma das profissionais da medicina brasileira que mais defenderam o tratamento precoce e a aplicação do kit covid, desde os sintomas menos agressivos e, garante, conseguiu salvar milhares de vidas, em sua cidade e em várias outras, onde atuou.

Há alguns meses, a dra. Raissa participou do programa Papo de Redação, da SICTV/Record de Rondônia. Com os Dinossauros da TV (Everton Leoni, Beni Andrade, Sérgio Pires, Jorge Peixoto e Hiran Gallo), Raissa relatou o sucesso do tratamento que implantou e criticou aqueles que defendiam (e defendem), que a pessoa deve procurar atendimento médico apenas quando a doença já estiver dando sinais mais agressivos. Nesta semana, ao encontrar-se com o advogado Breno Mendes, candidato a deputado federal na eleição de 22, a dra. Raissa lembrou da participação na TV rondoniense e confirmou que será candidata ao Senado, provavelmente pelo PL, novo partido do presidente Bolsonaro.

HOMEM MAIS RICO DO MUNDO GANHA CAPA DA TIMES. BOLSONARO SÓ GANHOU NO VOTO DOS LEITORES

Bolsonaro ganhou no voto direto, mas perdeu no “tapetão”! Claro que é uma brincadeira. A revista americana “Time” escolheu o bilionário Elon Musk, como “Personalidade do ano 2021”, e será a capa da revista deste mês de dezembro. Musk é dono da maior fábrica de carros elétricos do mundo e fundador da empresa de exploração espacial SpaceX, aquela que já levou turistas para o espaço, recentemente. Em 2021, Musk superou Jeff Bezos e se tornou a pessoa mais rica do mundo com um patrimônio de mais de 188 bilhões de dólares, ou seja, o equivalente a mais de 1 trilhão de reais.

Bolsonaro foi uma das personalidades mundiais indicadas para disputar a capa da revista. Entre outros, disputava também a indicação o presidente americano, Joe Biden. Na votação popular, com mais de nove milhões fotos, o presidente brasileiro foi o vencedor, com mais de 24 por cento do total. A escolha final, contudo, é feita pelos editores da revista e desta vez recaiu sobre o genial empresário americano dos carros elétricos e das viagens espaciais.

CORRUPÇÃO EM CACOAL LEVA PARA A CADEIA GRUPO QUE DESVIOU 4 MILHÕES E MEIO EM PROPINAS

Um grande esquema fraudulento em Cacoal, à época do então prefeito Padre Franco, levou à condenação de várias pessoas, algumas delas a mais de 24 anos de prisão. As penas mais pesadas, aplicadas pela Justiça de 1º grau. Aliados e assessores de confiança do prefeito de então, receberam as penas maiores: a então chefe de gabinete, Ivani de Araújo, a mais de 24 anos de prisão; o ex presidente da Câmara, Patty Paulista, a 23 anos e 10 meses e o ex-procurador do município, José Carlos Reis, a mais de 10 anos de cadeia.

Empresários e outras pessoas foram também condenados. A operação ocorreu em maio de 2015, mas as sentneças s[op agora foram propaladas.Todo o grupo foi denunciado pela formação de uma organização criminosa na Prefeitura de Cacoal, pelo desvio de mais de 4 milhões e 500 mil reais desviados da saúde e distribuídos como propina aos agentes públicos. De acordo com a polícia e o MP, o esquema se concentrava em direcionamentos de licitações, aprovações de loteamentos e a doação de terrenos para integrantes do grupo. Os condenados podem recorrer da sentença.

OS CANALHAS ATACAM NO NATAL: ROUBO DO MENINO JESUS EM OURO PRETO E VANDALISMO EM PORTO VELHO

Na cidade de Ouro Preto do Oeste, uma linda decoração de Natal ficou completamente fora do normal, simplesmente porque a figura do Menino Jesus, principal personagem do presépio, foi roubada. O fato trouxe indignação a toda a comunidade. O prefeito Alex Testoni lamentou profundamente o episódio e a polícia está à busca dos ladrões. Em Porto Velho, nesta segunda-feira, numa live divulgada nas redes sociais, o prefeito Hildon Chaves também protestou com veemência contra o ataque de vândalos à decoração de Natal, colocada a disposição do porto velhense na Praça Madeira-Mamoré. O local que foi decorado para receber a população recentemente, está sendo depredado. “Isso põe em risco a segurança de quem visita.

O Natal Luz foi criado com o intuito de trazer os bons sentimentos do Natal e as belezas da festividade. Com decorações interativas e prontas para registrar belíssimos momentos de recordação, nosso cartão postal natalino na Estrada de Ferro está sendo depredado”, lamentou o Prefeito. Ele ainda afirmou que diversas bolas de árvores estão sendo retiradas das decorações originais e espalhadas pela praça “. O que esperar de uma cidade onde ainda tem gente que comete esses furtos e causa tantos prejuízos, apenas por um prazer doentio de praticar vandalismo?

