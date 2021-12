“Vim aqui fazer uma convocação para que concorra ao governo estadual. Sua história e atuação no parlamento o credenciam a ir além e buscar novos desafios”.

Com essas palavras a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP) sintetizou o motivo de sua vinda a Rondônia, onde participou na noite de segunda feira (13) do Seminário “Perspectivas da política nacional e Eleições 2022”.

Organizado pelo Podemos Mulher, o evento tornou o auditório da Faculdade Sapiens pequeno para acomodar tanta gente. A organização cuidou para que fossem observadas todas as normas de segurança sanitária, como uso de máscara e higienização das mãos.

Dezenas de lideranças não só da capital como também muita gente do interior prestigiaram o ato que marcou a indicação e apoio total da cúpula do Podemos para que o deputado Léo Moraes concorra ao governo do Estado no ano que vem.

Prefeitos, vereadores, a deputada estadual pelo Podemos Cássia dos Muleta, ex-deputados estaduais e federais, pré-candidatos, enfim, foram várias as lideranças que marcaram presença, inclusive o prefeito da capital, Hildon Chaves.

A presidente do Podemos destacou a característica de um “jovem que acredita num ideal”, de Léo Moraes e testemunhou a firmeza de posicionamento político do deputado que “não se curva em troca de emendas ou cargos”. Ela comemorou ainda o fato de Léo Moraes ter sido o deputado eleito com a maior votação proporcional do país.

Com a terceira maior bancada no Senado hoje, dirigentes partidários esperam que a sigla se torne ainda maior após as eleições de 2022.

Léo Moraes disse acreditar na força do Podemos por ser um partido que defende a sociedade e não grupos. “O povo não pode perder a capacidade de se indignar. Lutamos para diminuir as desigualdades sociais e nosso foco em especial é atacar a pobreza”, disse Léo Moraes que em certo momento de seu discurso, sem discorrer muito sobre o tema, disse que aceitava a “convocação” feita pela liderança maior do Podemos, deputada Renata Abreu, quanto a concorrer ao governo em 2022.