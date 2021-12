Para ter validade a partir de 1º de janeiro de 2022, os vereadores de Colorado do Oeste marcaram uma sessão extraordinária antes que encerre 2021 e resolveram votar o projeto de lei nº 2581/2021, que prevê auxílio-alimentação de R$ 700,00 para eles.

A sessão inicia às 18h, desta quarta-feira, 22, e a expectativa é que as instalações da Câmara seja lotada pelos coloradenses.

No último sábado, 18, o Extra de Rondônia fez matéria anunciando a intenção de votação do benefício, o que agora é confirmado através da pauta da 12ª sessão extraordinária que ocorrerá hoje, a partir das 18h (leia mais AQUI).

Conforme o projeto, o auxílio-alimentação será concedido por mês trabalhado aos servidores públicos ativo, ocupante de cargos em provimento efetivo e provimento em comissão, vereadores, bem como aos servidores cedidos com ônus à Câmara Municipal de Colorado do Oeste, e os permutados.

O valor, contudo, através de Resolução da Mesa Diretora, poderá ser atualizado, anualmente, de acordo com a disponibilidade de dotação orçamentária. Conforme dados do Portal da Transparência, o salário do presidente da Casa de Leis é de R$ 5,7 mil, outros que fazem parte da Mesa Diretora recebem salário mensal de R$ 4.750,00 e os demais R$ 3,8 mil.

“NÃO POSSO TRAIR QUEM VOTOU EM MIM”, DIZ VEREADOR

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o vereador Thiago Viera (PTB) afirmou que – apesar de ser legal – é contra o auxílio-alimentação de R$ 700,00 destinado aos parlamentares em decorrência da situação precária que se encontra o município.

“Na minha opinião, o momento não permite esse benefício para os vereadores, já que o município passa por dificuldades. Mais de 500 pessoas foram embora do município para Estados Unidos porque aqui não há expectativa de melhorias. Nós somos funcionários do povo e é a população quem tem que concordar se o benefício é necessário. Na Câmara temos dois carros novos para andar, diárias boas, celular ilimitado, suprimentos de fundos. Ou seja, o Legislativo tem uma boa estrutura para os vereadores. Concordo que o salário do vereador de Colorado está defasado há mais de 16 anos, mas não concordo com o ‘jeitinho’. Nós temos que ser inspiração para a população. Não é demagogia. Não posso trair quem votou em mim”, disse o parlamentar.

Por outro lado, Thiago esclareceu que é favorável ao reajuste dos servidores da Câmara e da Prefeitura.

>>> Leia o projeto de lei abaixo: