A prefeitura anunciou esta semana a liberação de recursos de convenio estadual no valor de R$ 94,875.00 para aquisição de 9 motocicletas destinado ao atendimento das Agentes Comunitário de Saúde (ACS) em Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia.

O vice-prefeito, Moizes Penha (PDT), informa que o repasse é do Governo do Estado, através de emenda parlamentar do deputado estadual Chiquinho da Emater, solicitada pelo vereador Manoel Ramos. O valor é de R$ 82,500.00 e contrapartida do município de R$ 12,375.00.

De acordo com Moizes, a aquisição ajudará na melhoria na prestação de serviços realizado as famílias acompanhadas do município.