O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) anunciou nesta terça-feira (28/12) o empenho da liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, junto ao Governo de Estado, através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, para o Município de São Miguel do Guaporé, o objetivo de aquisição de tubos de concreto armado.



O vereador Remy Cardoso Xavier (Podemos) havia feito uma reivindicação ao deputado Luizinho para liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a aquisição de tubos de concreto armado.

O parlamentar reafirmou o compromisso feito com o vereador Remy e o recurso já foi empenhado e está na conta da Prefeitura. Para o vereador a aquisição dos tubos de concreto, possibilitará a drenagem de águas pluviais no município.



O deputado destacou o apoio que vem recebendo do governo estadual para atender os municípios de Rondônia. “Temos mantido uma parceria com o Governador Marcos Rocha, porque entendemos que só assim poderemos levar os benefícios aos municípios com ações que melhorem a vida da população rondoniense”, disse Luizinho.



“Estamos trabalhando muito para atender os municípios de Rondônia nos mais diversos setores. Hoje, estamos levando benefícios para atender a população de São Miguel do Guaporé”, pontuou o deputado.