Relatório apresentado pela prefeitura constata a aplicação consciente do recurso do Fundeb no município de Chupinguaia, na região sul de Rondônia.

O recurso foi devidamente aplicado no aumento do piso salário do professor, acarretando em uma melhoria para os profissionais de toda a rede, com muitos tendo, inclusive, maiores piso de estado de Rondônia.

Também foi realizado o pagamento do retroativo de 2021 e a aquisição de notebook para todos os docentes visando avanço do setor. “Essa melhoria no piso salarial beneficia a todos os nossos professores”, pondera a prefeita Sheila Mosso.

Conforme o relatório, para o cumprimento da execução das atividades do exercício de 2021 o município de Chupinguaia buscou cumprir as determinações da legislação em vigor.

A receita prevista para ser arrecada no exercício de 2021, bem como a despesa orçada, foi de R$ 6.8 milhões. Contudo, até o dia 23 de dezembro, o município recebeu em seu cofre o montante de R$ 8,4 milhões, um percentual de 23% a maior do que o valor previsto.

Graças ao montante arrecadado, o município atingiu o cumprimento dos limites mínimos exigidos com o Fundeb. Confira o relatório abaixo: