O pioneiro Valdir Kussmaul morreu neste sábado, 1, após meses de luta contra uma leucemia.

Ele prestou serviços no Hospital Regional de Vilhena. Leia a nota emitida pela prefeitura:

A Prefeitura de Vilhena se entristece pela morte de Valdir Kussmaul, ocorrida neste sábado, após uma batalha de meses contra uma leucemia.

Seu aniversário recente, em 23 de dezembro, marcou seus 71 anos, enquanto estava em tratamento na capital acompanhado da esposa.

Cedido do Governo do Estado para a Prefeitura, Valdir trabalhou no Hospital Regional de Vilhena na recepção e no setor de internação por muitos anos, até se aposentar recentemente, com benefícios da Transposição.

Querido por colegas, amigos e familiares, Valdir deixa também um enteado e muitos profissionais de saúde que tiveram o prazer de trabalhar com ele.

Nossos sentimentos e consideração a todos.