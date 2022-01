A matéria publicada pelo Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 3, revelando os novos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip) para 2022, decretado pelo prefeito Eduardo Japonês (PV) no penúltimo dia de 2021, repercute em Vilhena (leia mais AQUI).

Nos decretos, o prefeito argumentou que “sem a citada ‘atualização’ monetária, resultaria redução para a arrecadação do IPTU para o exercício de 2022, nesta cidade, do que adviria sério comprometimento para as finanças públicas”.

O caso gera controvérsia e as manifestações contrárias se apresentam, principalmente, nas redes sociais. Contudo, nesta terça-feira, 4, quem resolveu se manifestar sobre o assunto foi o presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV).

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o vereador criticou os atos e disse que o prefeito, por decreto e às escuras, decidiu aumentar em 10% os valores do IPTU e a Iluminação Pública.

O parlamentar chamou os decretos do aumento de “absurdos” e explicou que existem outras formas de melhorar a arrecadação sem aumenta impostos. “Isso, realmente, mostra falta de conhecimento e planejamento. Ele tem que oferecer estrutura física e tecnológica para dar agilidade nas secretarias municipais arrecadadoras”, analisa.

Entretanto, Macedo foi mais além e garantiu que a prefeitura tem R$ 2,5 milhões em caixa que não conseguiram investir, recurso este aprovado no Legislativo por superavit.

“Em 2021, foi feito um realinhamento de preço, o que foi cobrado porque realmente estava defasado. Mas agora, no final do ano, colocar 10% de aumento? Já com relação à Cosip, a prefeitura está com R$ 2,5 milhões de superavit em caixa, porque não conseguiu gastar. Aí vem o surto de gripe, essa nova cepa da pandemia, as pessoas com dificuldades financeiras e o prefeito, no dia 30 de dezembro, resolve fazer dois decretos aumentando em 10% os impostos? Infelizmente, é dessa forma que o Executivo administra: só pensando em imposto. A Câmara de Vereadores não sabia nada disso, a população também não. O Executivo faz e age de forma alheia e tem várias secretarias municipais arrecadadoras, com dificuldade de pessoal há mais de três anos, desde que assumiu o mandato. Não melhorou nada, nem pessoal e nem tecnologia. E num momento de muitas dificuldades das pessoas, o Executivo vai lá e aumenta em 10% a Cosip e o IPTU. É muito lamentável o Executivo fazer tudo nas escuras. O Legislativo tem que ficar sabendo pela imprensa. Infelizmente, a gente está vivendo isso. É muito lamentável”, desabafa.