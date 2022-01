Na manhã desta quinta-feira, 6, duas pessoas foram socorridas ao hospital municipal após colisão entre motos no cruzamento da Rua Nova Zelândia com a Rua Rio de Janeiro, no bairro Liberdade, em Cerejeiras.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto Honda Bros, L.C.F.S., seguia pela Rua Nova Zelândia, sentido Avenida Integração Nacional, quando houve a colisão com a condutora da moto Biz, L.D.T.

No choque, o condutor da Bros sofreu escoriações pelo corpo, já a condutora da Biz além de escoriações sofreu fratura no calcanhar.

A Polícia Militar (PM) registrou a ocorrência.