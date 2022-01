Acidente aconteceu no começo da tarde desta segunda-feira, 17, na BR-364 – próximo ao Posto do Gaúcho, sentido Porto Velho e deixou um homem aparentado ter entre 70 a 80 anos e um menor de idade com ferimentos graves, sendo que uma das vítimas ficou preso as ferragens.

O Corpo de Bombeiros de Vilhena foi ao local e precisou usar o desencarcerador para retirar a vítima que ficou presa.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Vilhena.