Nesta quarta-feira, 19, a Prefeitura de Vilhena começará a campanha de vacinação para crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19.

Nesta primeira fase será dada a prioridade para as crianças com comorbidades e portadoras de deficiência permanente.

A vacinação será no Senac, das 8h às 12h, sendo obrigatório os cartões de vacina e do SUS, do CPF, além do laudo médico comprobatório dos que se enquadram.

Na última semana, o Estado recebeu 11.600 doses da vacina pediátrica Pfizer. Neste primeiro lote, foram entregues 970 doses para o Cone Sul, para Vilhena serão 560 doses. Em casos de a criança não estar com o pai, mãe ou responsável, é necessário apresentar uma autorização por escrito no momento da vacinação.

Sueli Aparecida, coordenadora do Setor de Imunização, destaca os documentos obrigatórios para as crianças receberem a vacina. “É necessário que no momento da vacinação, seja apresentado o cartão do SUS, o cartão de vacinação e o CPF. Neste primeiro momento, como serão atendidas as crianças com comorbidades e as portadoras de deficiência permanente, deverá ser apresentado a prescrição médica, receitas ou laudos”, aponta Sueli.

LOCAL

A primeira etapa da vacinação infantil será realizada entre os dias 19 a 21 de janeiro, sempre no Senac, localizado na Av. Sabino Bezerra de Queiroz, nº 3661, bairro Jardim América, das 8h às 12h.

Mais informações sobre a vacinação podem ser conseguidas no WhatsApp institucional da Saúde através do número (69) 3322-2945.