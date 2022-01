O advogado e jornalista Luiz Paulo percorreu, no início da segunda quinzena desse mês, os municípios pertencentes as Regiões da BR 429 e Zona da Mata com o objetivo de dialogar com os respectivos líderes políticos locais, buscar novas lideranças para agremiação e pontuar aos pretensos candidatos ao pleito eleitoral de 2022 sobre as principais mudanças na legislação eleitoral, principalmente no tocante a formação das nominatas.

Luiz Paulo, que também é pré-candidato ao cargo de deputado estadual pelo PP-RO, fez questão de explicar os projetos traçados pela sigla partidária para esse ano. “Acreditamos que a união de esforços de todos os participantes, direta ou indiretamente, no processo eleitoral acarretará em resultados positivos ao partido, como por exemplo, mais representantes junto ao parlamento estadual (ALE) e federal (Câmara e Senado)”, pontuou.

Com relação as pré-candidaturas majoritárias do PP-RO, o advogado disse que o partido já optou por Ivo Cassol na disputa ao governo do Estado. Ao Senado Federal, a deputada federal Jaqueline Cassol é pré-candidata a vaga.