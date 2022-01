O vilhenense Cristian Nardy Leal, de 23 anos, morreu na madrugada deste sábado, 29, após sofrer acidente de moto na cidade de Juína – Mato Grosso.

Segundo informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada via 190, com a informação que na avenida Mato Grosso no bairro Módulo 05, havia acontecido um acidente de trânsito, e chegando no local, a guarnição constatou os fatos, porém, a vítima já havia sido socorrida pelo Serviço De Atendimento Móvel De Urgência (SAMU) e encaminhada a UPA 24 horas.

No local do acidente os profissionais do Samu constataram que vítima se encontrava em estado de parada cardiorrespiratória, de imediato foi retirado o capacete, e prestado os primeiros socorros, colocando no rapaz, um colar cervical e encaminhando-o para a UPA, com uma fratura no fêmur esquerda exposta e fratura no fêmur fechada.

A Polícia Militar isolou o local e acionou a polícia judiciária civil e peritos técnicos da POLITEC, para realizar os trabalhos periciais no local do acidente, ficando constatado que a vítima havia colidido com a motocicleta XTZ contra uma parede de um comércio na avenida.

Infelizmente o rapaz não resistiu aos graves ferimentos e o óbito foi confirmado mais tarde pelo médico plantonista da UPA.

Cristian estava aproximadamente 30 dias trabalhando em Juína. Ele deixa esposa e uma filha recém-nascida.