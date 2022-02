Nesta semana, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semtran) promoveu reunião com “especialistas de trânsito” para finalizar o projeto definitivo em solução às questões de segurança no cruzamento da avenida Tancredo Neves com a BR-174.

A medida consensual entre os técnicos é a implantação de dois retornos na localidade: um próximo ao auto posto Tafarel, que fica em frente à Unisp, e outro próximo à entrada do estacionamento do supermercado Irmãos Gonçalves.

Rogério da Silva Dias, secretário municipal de Trânsito, explica que após algumas semanas de reuniões e análises do impacto do bloqueio no local, o projeto está em elaboração.

Participaram da construção da iniciativa o engenheiro civil e de tráfego Thiago Barasuol, o técnico semafórico Thiago Alex de Souza, o diretor operacional Cleber André Alles e o próprio Rogério, também engenheiro de trânsito. “Acertamos os detalhes finais nesta semana e a saída foi garantir que os veículos consigam fazer conversões para seus destinos em outros pontos da avenida, sem usar, necessariamente, o cruzamento atual, que geralmente fica congestionado e pode causar acidentes com a acumulação de veículos no espaço pequeno que tem para isso”, comenta Rogério.

A Prefeitura de Vilhena vai encaminhar o projeto construído em benefício dos condutores e empresas locais depois de pronto para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pelas vias federais, a fim de o Governo Federal autorizar e executar a obra. Se houver negativa do departamento, será solicitada perícia técnica do órgão para definir o projeto adequado. No entanto, se o projeto for aprovado, mas não executado pela União, a Administração municipal buscará recursos com parlamentares ou seus próprios para garantir a realização da obra. A expectativa é que nas próximas semanas a situação já esteja definida e o caminho para a solução definitiva esteja encaminhada.

Enquanto os retornos não ficarem prontos, o cruzamento continuará bloqueado. Nesta manhã de quinta-feira a Semtran reforçou o bloqueio, posicionando pneus com sinalização, evitando a passagem de motocicletas e ciclistas, que estavam desobedecendo a sinalização. Nenhum acidente foi verificado no local desde que o bloqueio foi implementado.