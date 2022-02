A polícia estava em patrulhamento na zona rural de Alta Floresta quando, no cruzamento das linhas 130 com 154, deparou-se com uma camionete F4000, um caminhão e uma camioneta hilux estacionados e os passageiros desembarcados.

Foi feita abordagem aos presentes e revistas nos veículos, quando os polícias encontraram mais de uma tonelada de cocaína escondidas em compartimentos preparados para este fim.

Ao ser pesada, a carga de cocaína somou exatamente 1.466,95 quilos.

Ao abordar os ocupantes da camioneta os policiais militares realizaram pesquisa no nome do proprietário, constatando-se que tem mandado de prisão em aberto. No momento da pesquisa, segundo os policiais, passaram por eles dois veículos suspeitos.

Foi então que solicitaram aos policiais militares do Grupamento Policial de Alto Alegre, para apoiar nas abordagens. Os policiais de Alto Alegre, realizaram bloqueio nas linhas P40 com 170.

Ao chegar ao ponto de bloqueio, a camioneta hilux passou direto, mas, logo adiante, fez retorno e voltou com um dos ocupantes disparando contra os policiais militares que estavam no bloqueio. A guarnição revidou a agressão com disparos de pistola. 40 e carabina 556. Em meio à troca de tiros, o condutor do caminhão aproveitou a confusão, desceu do veículo e fugiu se embrenhado na mata.

Os policiais militares deram voz de parada aos ocupantes do segundo caminhão, porém este desobedeceu. Os policiais o acompanharam e, na entrada da cidade de Alto Alegre, o condutor do caminhão, parou. Ao ser abordado, informou que nos dois caminhões estavam sendo transportados entorpecentes.

Na busca veicular na caminhonete F4000 foi encontrado em um “mocó” localizado na parte frontal da carroceria (parede falsa) com tábuas parafusadas, vários pacotes de drogas, e na cabine da caminhonete foram encontrados vários documentos, um revólver calibre 38 com seis munições intactas de número de série P1439119 e um rádio clandestino com antena.

No segundo veículo o caminhão, após busca veicular foi encontrado, dentro da parte frontal da carroceria (parede falsa) grande quantidade de pacotes e tabletes totalizando, – nos dois veículos – 1.466,95 kg de substância análoga a cloridrato de cocaína.

Segundo os policiais militares do BPFRON, durante averiguações na região foi localizada uma terceira camioneta Hilux, sem nenhum ocupante e com uma mochila contendo 2 mil reais em espécie, porém deixada no local por estar com o volante travado.

O veículo HB 20 e o caminhão foram entregues no quartel da Polícia Militar em Rolim de Moura por falta de combustível. Ainda na porta CNH de um dos suspeitos foi encontrada uma porção de maconha. No veículo HB 20, ficou um telefone satelital para posterior perícia.

Celular Samsung de cor preta, uma carteira com documentos diversos e quatro cartões de vários bancos. RG, CNH, um documento de outro veículo e celular iPhone de cor branca. Objetos apreendidos que estavam na Hilux: uma carteira porta cédula, oito cartões e uma carteira funcional de vigilante.