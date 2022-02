A Câmara de Vilhena realizou, na manhã desta terça-feira, 15, a segunda sessão ordinária do ano, tendo em pauta a discussão e votação de vários projetos de leis.

A primeira a usar o microfone da tribuna da Casa de Leis foi a vereadora Vivian Repessoald (PP), que fez uma série de críticas à administração municipal, mais especificamente voltadas às áreas da Saúde e Educação.

Com relação ao setor de Saúde, a parlamentar denunciou o furto de materiais de construção dentro do posto de saúde no bairro Cristo Rei, que está em reforma. De acordo com ela, fios e portas foram furtados. O Extra de Rondônia foi até o local e confirmou que a obra parece estar abandonada (veja fotos no final da matéria).

Ela também reclamou o fechamento da Farmácia Básica nos finais de semana. Para ela, a constante troca de secretários na pasta gera essa situação. “É com tristeza, que levou até a comunidade a informação de furto no posto de saúde do Cristo Rei. Podem ir lá e verificar vocês mesmos. É isso ocorre devido ao descaso que enfrenta a Saúde Pública. É uma calamidade a forma como a população é tratada. Inclusive, com a Farmácia Básica fechada no sábado e domingo, mas, nesses dias, o paciente é receitado para ter os medicamentos. Sinceramente, não sei que rumo Vilhena está tomando. É reclamação para todo lado. É uma troca de secretários de saúde sem planejamento. Peço a população que nos ajude a fiscalizar, que é o nosso papel”, explicou.

Vivian também questionou o cardápio da merenda escola que, para ela, é fictício. “Agora quero falar pra você que é pai e tem filho na escola municipal: nos ajude a fiscalizar o lanche do seu filho nas escolas. Nós temos um cardápio fictício, mentiroso, que não está sendo seguido. Vejam você o que está sendo servidor para seu filho. Há várias denúncias. Uma miséria. As crianças dependem dessa alimentação para melhorar aprendizagem. A secretária precisa se organizar e mandar o quantitativo suficiente de merenda. O aluno não pode passar fome Vou ficar de olho nisso e levar ao conhecimento das autoridades porque é verba federal”, desabafou.