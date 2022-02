O deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) esteve na última semana em Chupinguaia, fazendo a entrega de mais uma benefícios para o município.

O momento foi propício para que a prefeita Sheila Mosso, agradeça o parlamentar pelos quase R$ 2 milhões em investimentos destinados para Chupinguaia, através de emendas parlamentares para equipamentos, micro-ônibus, carro Dobló para APAE, uma Retroescavadeira, um caminhão pipa destinado à secretária de obras e um campo sintético para atender os esportistas do município. Também está em andamento a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na Cidade Alta e um Portal na entrada no distrito Guaporé.

Mosquini esteve acompanhado do empresário Eugênio, do Grupo Cairú, com sede em Pimenta Bueno, que anunciou um importante investimento em Chupinguaia: a construção de uma usina PCH no distrito de Boa Esperança, que deverá gerar aproximadamente 400 empregos diretos e indiretos.

Sheila agradeceu Mosquini pelos recursos e garantiu ao empresário que o município dará total apoio no empreendimento. “Não é possível fazer um bom trabalho sozinha. É por isso que conto com apoio de toda minha equipe de secretários e servidores, da Câmara de Vereadores e de toda a a população. Chupinguaia se desenvolve graças a sua gente destemida”, disse.