No começo da tarde desta quinta-feira, 17, uma servidora pública municipal foi esfaqueada no meio da rua pelo ex-companheiro que também é servidor do município de Vilhena.

De com o apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima transitava de bicicleta pela Avenida Curitiba, no bairro Jardim das Oliveiras, quando o ex-companheiro conhecido por “Gaguinho”, aproximou e começou a conversar com ela, em dado momento ele a fechou com a bicicleta que ele trafegava.

Percebendo que ele tinha uma faca na mão, ela tentou se defender usando a própria bicicleta, não conseguindo saiu correndo, ele foi atrás e começou a esfaqueá-la pelas costas.

Após cometer o crime Gaguinho que é motorista da prefeitura fugiu e está foragido.

Populares chamaram o Corpo de Bombeiros e a vítima foi levada para o pronto-socorro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou sob cuidados médicos.