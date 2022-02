O União Cacoalense venceu neste domingo, 20, o Rondoniense por 3 a 2 no estádio Cassolão, em Rolim de Moura, pela primeira rodada do Campeonato Rondoniense 2022.

O Rondoniense começou assustando o adversário. Aos dois minutos, Fernandinho chutou da entrada da área e Arthur defendeu. Aos 10′, Anderson avançou pelo meio e chutou de fora da área, mas o goleiro Arthur colocou para escanteio. Aos poucos, o União Cacoalense se ajustou em campo. Aos 18′, após cobrança de escanteio, Lucão cabeceou a bola para o meio da área e sobrou nas mãos do goleiro Jeferson. Aos 19′, Tartá cruzou e Cristiano cabeceou a bola na trave. Aos 29′, Léo Moraes cruzou, Cristiano cabeceou, o goleiro Jeferson se atrapalhou e a bola acabou entrando. Aos 35′, Fabrício cobrou falta e a bola passou rente a trave.

Na volta do intervalo, o Rondoniense passou a buscar o gol empate. Aos 25′, após levantamento na na área, a bola sobrou para Alesson bater duas vezes e deixar tudo igual. Aos 29′, após bola alçada na área, Lucão cabeceou, mas o goleiro Jeferson colocou para escanteio. Aos 36′, Wendel cruzou na área e Wilker escorou de joelho para fazer o segundo gol da Raposa da BR. Aos 45′, Anderson recebeu livre na área e bateu para deixar tudo igual. Aos 49′, Fabrício fez jogada individual e tocou no meio da pequena área para Wilker garantir a vitória do União Cacoalense.

Com o resultado, o União Cacoalense divide a liderança do Campeonato Rondoniense com o Real Ariquemes, ambos com três pontos.

Na próxima rodada, o União Cacoalense enfrentará no dia 5 de março o Genus no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. Já o Rondoniense volta a campo no dia 6 de março contra o Porto Velho também no estádio Aluízio Ferreira, na capital.