O deputado estadual Eyder Brasil esteve essa semana visitando a comunidade rural Terra Prometida, localizada no km 5,5 – sentido Porto Velho/Humaitá, na BR-319.

A pedido nos moradores, o parlamentar verificou de perto as dificuldades, principalmente de acesso, que os moradores estão enfrentando, nesse período chuvoso.

“Estou vendo a real necessidade dos moradores, em recuperar as vias com patrolamento e encascalhamento. Isso é necessário para o acesso da população, ao direito constitucional de ir e vir, principalmente para o escoamento da produção agrícola de Terra Prometida”, defendeu o parlamentar.

Ainda na localidade e ouvindo os moradores, o deputado Eyder Brasil também vistoriou a ponte da região, que também precisa de reparos urgente. Em Terra Prometida, o deputado fez questão de estar acompanhado com representantes do Departamento de Estrada e Rodagens (DER), do Governo de Rondônia, que levarão as demandas para breve solução.

“Fico muito feliz por estar sendo o elo de ligação entre a comunidade de Terra Prometida junto ao DER do Governo do Estado de Rondônia. Aproveito para agradecer o diretor Elias Resende pelo trabalho e apoio”, finalizou Eyder Brasil.