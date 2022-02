Projeto Semear e Ressocializar usando mão de obra de apenados foi colocado em prática há mais de dois anos, sendo uma iniciativa da direção e dos policiais penais do Centro de Ressocialização Cone Sul de Vilhena.

O trabalho dos apenados fora do presídio é coordenado pelo Policial Penal Silvano Alves. O projeto tem atendido várias instituições no município tais como, Semagri, Semosp, Secretaria de Esportes, Secretaria de Educação, DER, entre outras.

Silvano conta que a cada três dias trabalhados, o preso tem direito de um na remissão da pena, além disso, tira um dia por semana para participar de cursos.

Contudo, para ter direito a fazer cursos e trabalhar fora, o preso passa por uma comissão que o classifica conforme disciplina e comportamento dentro da unidade prisional, e a comissão é soberana para tal fim.

Silvano cita a importância do projeto para a ressocialização dos apenados, haja vista, que eles trabalhando não ficam ociosos planejados fugas e outras coisas.

O Policial Penal fala com orgulho que os presos tem em seus currículos trabalhos com jardinagem, reformas em escolas, pinturas, serviços de pedreiros, limpeza de logradouros públicos e ainda cuidam de uma plantação com mais de 85 mil pés de abacaxis e de uma horta com 20 mil pés de alface, atendendo com a produção em forma de doação o Lar dos Idosos, Ong O Caminho, Hospital Regional, entre outras instituições.

O coordenador ressalta que no momento os apenados que participam do projeto estão trabalhando na obra da usina de asfalto e pretendem entregar a construção pronta até no próximo dia 5 de março.

Silvano fez questão de mandar fotos do trabalho realizado pelos apenados na escola municipal Bianca e Leonardo, no qual fizeram reformas no prédio e limpeza do terreno, tanto dentro quanto fora da instituição.

O coordenador faz questão de agradecer todos os envolvidos no projeto, mas em especial agrade ao Juiz de direito, Adriano Toldo, pelo empenho em agilizar a autorização e acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos apenados frente ao projeto que eles participam.

