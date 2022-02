Dois homens foram detidos pela Polícia Militar Ambiental em Pimenteiras do Oeste, pelo crime de pesca predatória.

Com os suspeitos foi encontrado farto material de pesca em dois barcos, além de uma arma de fogo.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Ambiental fazia patrulhamento no rio Guaporé, quando os militares avistaram um barco ancorado na baía Cabeça do Boi, próxima a Vila Neide, com isso, foi feita abordagem e o proprietário da embarcação disse aos PMs que estava pronto para sair para pescar.

O homem ainda teria dito que é pescador profissional e sabia que a pesca está proibida neste período. Em revista no barco foi encontrado diversos materiais usados na pesca profissional.

O pescador também contou que estava na companhia de mais uma pessoa que se encontrava no rio com uma rabeta. Todavia, uma equipe saiu em busca do suspeito e o localizou nas proximidades.

Em seu barco foi localizado diversos materiais usados para pesca profissional e uma arma de fogo calibre 22, sem munição.

Diante dos fatos, toda a tralha e os barcos foram apreendidos e os infratores multados, sendo que um deles por estar portando arma de fogo de forma ilegal, foi levado para a delegacia de Policia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.