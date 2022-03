Enquanto a Câmara Municipal de Parecis aprova projeto de lei que promove realinhamento nos vencimentos de diversos cargos de chefia da administração municipal, incluindo o do Chefe de Gabinete, que passou a ganhar R$ 4,2 mil, os técnicos do setor de saúde amargam o engessamento de seus vencimentos e outros problemas relacionados ao pagamento de diárias, sempre com atraso.

Segundo eles, os salários estão engessados há muito tempo, além de não receberem auxílio-covid como tantos outros profissionais de várias cidades do Estado, tendo de trabalhar com apenas dois técnicos por plantão no Hospital de Pequeno Porte do município.

Isso faz com que, quando um deles precisa sair em acompanhamento a paciente encaminhado para outras cidades, fica apenas um para dar conta de atender toda a demanda do hospital. Para isso vai receber sua diária relativa a viagem, que é de apenas R$ 50,00 e chega a demorar 15 dias para ser reembolsada.

Profissionais de saúde procuraram o Extra de Rondônia neste final de semana para dizer ao prefeito Marcondes de Carvalho que sentem vergonha de trabalhar por um salário de R$ 1.200,00 para ser responsáveis por vidas humanas, enquanto que, a partir de agora, um coordenador técnico em medicina veterinária na cidade vai receber R$ 3,8 mil e um técnico agrícola R$ 1,8 mil.