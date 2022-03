O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), Márcio Melo Nogueira, deu início, na última semana, às posse das novas diretorias eleitas nas Subseções para o triênio 2022-2024.

Além da posse, também estão sendo realizadas cerimônias de entrega de credenciais a novas advogadas e a novos advogados. Em Cacoal, ocorreu a primeira sessão itinerante do Conselho Seccional desta gestão.



As diretorias empossadas foram das Subseções de Ariquemes, Jaru e Cacoal. De 7 a 12 de março, será a vez das Subseções de Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Espigão do Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Alvorada do Oeste.



“É uma satisfação muito grande poder chegar em cada Subseção e, além de empossar a diretoria, ter contato direto com a advocacia local e receber os novos advogados que estão ingressando no Sistema Ordem. Esse é um compromisso que firmei e quero estar presente em cada Subseção, pois somos todos uma só OAB, uma só advocacia”, afirmou o presidente Márcio Nogueira.



Além do presidente da Seccional Rondônia, participaram de solenidades a vice-presidente Vera Paixão; a secretária-geral Aline Silva, a secretária-geral adjunta Larissa Rodrigues, o tesoureiro Marcos Zani, os conselheiros federais por Rondônia: Alex Sarkis, Elton Assis e Julinda Silva; o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia, Elton Fülber, a vice-presidente da CAARO, Chris Gordon; conselheiros seccionais, presidentes de comissão, representantes do poder judiciário, defensoria pública, delegados de polícia, vereadores, prefeitos.



Ariquemes

Tomaram posse a presidente, Helena Debowski; o vice-presidente, Aluísio Gonçalves; a secretária-geral, Rejane Griehl; a secretária-geral adjunto, Érica Fernanda Pádua Lima; e o tesoureiro, Hederson Medeiros Ramos.

Lá, 30 novos advogados receberam a credencial.



Jaru

Tomaram posse o presidente Rooger Taylor Silva Rodrigues, a vice-presidente Nelma Pereira Guedes, a secretária-geral Sabrina Karolyne Andrade Magalhães, a secretária-geral adjunta Adrian Karla Freitas Moreira e o tesoureiro Felipe Sólcia Correia.

Na Subseção de Jaru, 13 novos advogados receberam a credencial.



Cacoal

Foram empossados o presidente da Subseção de Cacoal, Diógenes Nunes de Almeida Neto, tomou posse junto com a vice-presidente Dayane Carvalho de Souza Ferreira, a secretária-geral Thalia Celia Pena da Silva, o secretário-geral adjunto Miguel Mitsuru Sanomia Júnior e o tesoureiro João Francisco Pinheiro Oliveira.



Na Subseção, 21 novos advogados receberam a credencial.