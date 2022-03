Genus e União Cacoalense ficaram no empate na tarde de sábado, 5, em 1 a 1 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, em partida que abriu a segunda rodada do Campeonato Rondoniense 2022.

O Genus iniciou a partida buscando pressionar o adversário no campo de defesa. Aos 9 minutos, Anailson recebeu na área e finalizou, mas o goleiro Arthur defendeu. O União Cacoalense passou a trocar passes, mas não chegou com perigo a meta do goleiro Dida. Aos 45′, o Genus chegou com perigo novamente com Marcinho, que chutou de fora da área, mas novamente Arthur colocou para escanteio.

Na volta do intervalo, o União Cacoalense voltou melhor. Aos 20 minutos, após cruzamento, Cristiano completou para o fundo das redes de carrinho abrindo o placar para os visitantes. Aos 28′, após cruzamento, Marcos Malta chutou de primeira para fora. No minuto seguinte, Cristiano arrancou em velocidade, passou por seu marcador, entrou na área e chutou, mas o goleiro Dida defendeu. Aos 36′, Cristiano recebeu na entrada da área e finalizou por cima do gol. Nos minutos finais, o Genus foi em busca do empate. Aos 40′, Jobert recebeu passe no bico da área e chutou por cima do gol. Aos 43′, Luan bateu mascado e superou o goleiro Arthur deixando tudo igual no placar. Aos 48′, o Aurigrená ainda teve a oportunidade de marcar. Após cruzamento da direita, Vinícius Leonardelli chutou de primeira e acertou a trave.

Com o resultado, o União Cacoalense assumiu a liderança do Estadual com quatro pontos. Já o Genus somou seu primeiro ponto na competição e ocupa a terceira posição.

Na próxima rodada, o Genus encara no dia 13 de março (domingo) o Pimentense no estádio Cassolão, em Rolim de Moura. Já o União Cacoalense recebe no mesmo dia o Porto Velho em local a definir.

Ficha Técnica

Genus 1 x 1 União Cacoalense

Local: estádio Aluízio Ferreira (em Porto Velho-RO);

Data: 05/03/2022 (sábado);

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro;

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano e Cristiano Pereira Lopes; 4º árbitro: Thiago do Carmo Brasil;

Gols: Cristiano aos 20′ e Luan Maia aos 43′ do 2º tempo;

Cartões amarelos: Fabiano, Jobert, Juninho e Xana (Genus); Cristiano, Lucão, Marquinhos e Tartá (União Cacoalense);

Público: 407 torcedores; Não pagantes: 80 torcedores; Público total: 487 torcedores; Renda: R$ 6330,00;

Genus

Dida; Cristian, Fabiano, Júlio César e Leandro (Vinícius Leonardelli); Cabelo, Juninho (Xana) e Jeferson (Marcos Malta); Marcinho, Anailson (Jobert) e Fabio Santos (Luan Maia). Técnico: Wesley Edson.

União Cacoalense

Arthur; Marquinhos (Daniel Tafarel), Maurício Leal, Lucão e Leo (Wellinghton); Gladstone, Rennan, Ramon Osni (Wendel) e Tarta (Jonatas); Cristiano e Wilker (Alex). Técnico: Márcio Parreiras.