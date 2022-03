Está confirmada para o mês de maio a realização da Exponorte, evento tradicional do agronegócio e entretenimento do Estado de Rondônia, realizado em Cacoal.

Na edição deste ano, que acontecerá entre os dias 10 e 14 de maio, são esperadas dezenas de expositores e grande participação popular.

Este será o primeiro grande evento do agro deste o início da pandemia a ser realizado na cidade.

A programação musical já está definida, com a realização de shows todas as noites.

A organização do evento revelou a atração da abertura, que será com a dupla Zé Neto & Cristiano, no dia 11 – Solange Almeida, no dia 12 – Amado Batista, no dia 13 – Murilo Huff e para dia 14 e encerramento da festa com Matheus Fernandes.

O Extra de Rondônia em parceria com a Exponorte sorteia no próximo dia 18, um passaporte para a maior festa da região de Cacoal.

Para participar basta descrever no comentário (abaixo) quando começa a Exponorte.