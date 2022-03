Quase 300 cestas básicas foram arrecadadas pelo deputado Eyder Brasil (União Brasil), no último final de semana quando o parlamentar decidiu comemorar seus 44 anos no último dia 6.

O Aniversário Solidário realizado em um clube em Porto Velho contou com centenas de amigos de Eyder Brasil, que festejaram a data com o tradicional “parabéns pra você”, porém o presente pedido pelo parlamentar foi cestas básicas.

“Me sinto gratificado em comemorar mais um aniversário com saúde, com minha mãe e filhos, além de todos os meus amigos e apoiadores. Por isso decidi esse ano fazer uma festa em comemoração a mais um ano de vida e ao invés de presentes, receber alimentos”, disse emocionado Brasil.

DOAÇÕES

As cestas básicas arrecadadas no Aniversário Solidário do deputado Eyder Brasil vão ser entregues a famílias ribeirinhas que passam por necessidades financeiras, principalmente com as cheias que estão afetando o Estado ultimamente.