Um motociclista identificado até o momento por Derlon Antony Ferreira da Silva, de 24 anos, morreu na noite desta sexta-feira, 11, após bater de frente com um ônibus, em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações, o motoqueiro trafegava pela Avenida Marechal Rondon, sentido Cuiabá, quando um carro o teria fechado, com isso, ao desviar acabou batendo de frente com o ônibus da empresa Ancoratur, que traz estudantes de Comodoro para faculdades de Vilhena.

No choque, o motoqueiro morreu no local. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas quando chegou apenas constatou a morte do motociclista.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para registrar a ocorrência.