Na manhã desta terça-feira, 15, a Câmara de Vilhena realizou a 6ª sessão ordinária do ano com a discussão e votação de vários projetos de leis e uma revelação bombástica por parte do vereador Ronildo Macedo (PV), presidente da Casa de Leis.

De acordo com ele, a prefeitura de Vilhena perdeu mais de R$ 12 milhões e devolvido ao Governo Federal por “incompetência”.

Ele explicou que os recursos federais devolvidos se referem ao cancelamento de três convênios junto à Caixa Econômica Federal (CEF): o primeiro, de R$ 399 mil, que seria usado para reforma da Ala Masculina do Hospital Regional (HR); o segundo, de R$ 9,3 milhões, que seria para construção do novo Hospital Regional, e o terceiro, de R$ 2,5 milhões, que seria para construção de uma unidade especializada.

“Infelizmente, por incompetência do prefeito, se passaram até 6 secretários municipais e não conseguiram fazer um planejamento, e o resultado está aí. Poucos dias atrás, prefeito e secretários foram a Brasília só para tirar fotos. E era só fazer a documentação certa que não perderíamos esses recursos. Ficou um ano e pouco aguardando fazer esse projeto. Perdeu os recursos por não cumprir os requisitos exigidos em tempo hábil”, observa.

Macedo também rebateu declarações de membros do alto escalão da administração municipal a respeito do seu ácido posicionamento na tribuna e que isso deve-se à negativa do prefeito em disponibilizar portarias na prefeitura.

“Eles falam que Ronildo se tornou oposição do prefeito porque não teve portarias. Infelizmente, a gente escuta isso. Mas nunca pedi portaria para o prefeito. O que eu não aceito mais é o prefeito ser ditador, que não tem diálogo, e o resultado está aí. Não há como se fazer Saúde sem diálogo. Vamos pedir a Deus para que a prefeitura não perca mais recursos da Educação, por exemplo, porque não tem gestão. Nomeia pessoas sem conhecimento técnico e ficam o dia inteiro sentados no gabinete”, desabafou.