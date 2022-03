O governador Marcos Rocha visitará o município de Chupinguaia na manhã desta sexta-feira, 18, momento em que cumprirá agenda oficial.

O anúncio é da prefeita Sheila Mosso, que nesta quarta-feira, 16, recebeu a visita, em seu gabinete, de Ariel Carvalho, secretário regional no Cone Sul, para ultimar preparativos e avaliar as demandas do município.

Mais especificamente, Rocha chegará ao município por volta das 11h para inaugurar a ponte sobre o rio Canário, obra executada pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e de importância para a escoação de produtos na rodovia 391, no quilômetro 16, entre a BR-364 e Chupinguaia.

A nova ponte de concreto e aço mede 36 metros de comprimento e 8,50 metros e largura.

Várias autoridades devem fazer parte da comitiva governamental, tais como deputados e secretários estaduais. Além da ponte, Rocha deverá anunciar outras obras no município.

“Chupinguaia agradece o apoio do governador Marcos Rocha e de várias lideranças políticas. Juntos, estamos conseguindo melhor a qualidade de vida dos moradores do nosso município, com obras de relevância. E assim continuaremos até o último dia do meu mandato”, destacou.