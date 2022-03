Acidente envolvendo um caminhão e um trator aconteceu na noite desta quarta-feira, 16, na 4ª Eixo – próximo a linha 6, BR-435, área rural de Pimenteiras do Oeste.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o caminhão trafegava no mesmo sentido que o trator, quando por motivos ainda desconhecidos o motorista bateu na traseira da máquina.

Com o choque, o caminhão que estava carregado com soja tombou numa ribanceira as margens da rodovia, o trator ficou com as rodas para cima no meio da estrada.

Não houve feridos, apenas danos materiais.

A Polícia Rodoviária Federal foi chamada para registrar a ocorrência.

