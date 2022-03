Na segunda-feira, 21, A Polícia Ambiental cumprindo determinação do Ministério Público Estadual (MPE) embargou uma casa construída em área de preservação ambiental no município de Pimenteiras do Oeste.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o MPE recebeu denúncia que na beira do Rio Guaporé, em uma área de preservação permanente estava sendo construídas várias casas.

Com isso, o MPE determinou que a Polícia Ambiental realizasse incursão na área para confirmação da denúncia.

Ao chegar ao local, a denúncia foi confirmada e os militares encontram um homem identificado pelas iniciais E.A.S., em uma das casas, no qual relatou que havia construído a sua há 8 anos para seu laser aos finais de semana.

Perguntado se tinha autorização dos órgãos competentes para construir naquele local, o homem não apresentou nenhum documento.

Diante dos fatos, o imóvel foi embargado e E.A.S., além da multa, será processado por crime ambiental.