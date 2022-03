As cotações futuras do açúcar tinham alta nas bolsas de Nova York e Londres nesta tarde de quinta-feira (24). O mercado repercute novo dia desvalorização do dólar, apesar de queda do petróleo.

Por volta das 12h08 (horário de Brasília), o açúcar do tipo bruto tinha alta de 0,52% na]Bolsa de Nova York, cotado a US$ 19,34 c/lb. Já no terminal de Londres, o tipo branco registrava valorização de 0,77%., a US$ 552,60 a tonelada.

O dólar tem novo dia de queda nesta quinta-feira, ficando em cerca de R$ 4,70. A moeda mais desvalorizada tende a desencorajar as exportações e, por isso, dá suporte aos preços.

Na véspera, os futuros do petróleo tiveram alta de cerca de 5% no cenário internacional, acima de US$ 110 o barril. Além disso, o dólar também recuou forte.

“Os preços mais altos do petróleo beneficiam o etanol e podem levar as usinas de açúcar do Brasil a desviar mais da moagem de cana para a produção de etanol em vez de açúcar, reduzindo assim a oferta”, disse o Barchart.